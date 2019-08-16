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رسميا.. مطار سبها يستقبل أولى الرحلات بعد توقف لسنوات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصلت ظهر اليوم الجمعة، رحلة الخطوط الجوية العربيه الليبية الافتتاحية الأولى من مطار بنينا بنغازي الدولي، إلى مطار سبها الدولي المتوقف منذ عدة سنوات.

وبين مصدر ملاحي من مطار بنينا، أن الرحلة التي حطت اليوم بمطار سبها كإشارة لاستئناف الملاحة الجوية بالمطار الذي توقفت الرحلات منه وإليه منذ مايزيد عن خمس سنوات، مضيفا أن الرحلة الأولى جاءت على طائرة إيرباص 320 بقيادة الكابتن والمدرب عبدالله الطيرة، الكابتن محمد الحداد، وكان على متنها 93 راكب.وتأتي هذه الرحلة التي حظيت باستقبال رسمي وشعبي في سبها، بعد أن تم تأمين المنطقة الجنوبية، وإجراء عمليات الصيانة الضرورية لمرافق مطار سبها الذي توقفت حركة الطيران المدني منه وإليه منذ مايزيد عن خمس سنوات، بسبب الظروف الأمنية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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