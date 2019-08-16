الجيش يقصف مستودعات بمطار زوارة وابوكماش

قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن سلاح الجو استهدف أحد مستودعات مطار زوارة التي كانت تأوي طائرات تركية مسيرة.

وفي ضربات مُنفصلة، أعلن المسماري أيضاً استهداف مستودعات أخرى تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة ابوكماش.

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني أن أي موقع يتعامل مع جهات أجنبية يعتبر هدفاً مشروعاً للقوات الجوية التابعة للجيش الوطني.

وتعد هذه المرة الثانية التي يستهدف فيها سلاح الجو مطار زوراة، إذ سبق أن ضرب مستودعين قال المسماري إنهما يُستخدمان من قبل طائرات تركية مسيرة.

وأكد اللواء أن مُقاتلات سلاح الجو تجنّبت ضرب المهبط وصالة الركاب بالمطار، وحرصت على عدم إصابتها بأي ضرر، لافتاً إلى أن هذه الضربات تحمل رسالة إنذار لكل من يُفكر في تهديد الجيش.

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