إيطاليا تُخصص مليوني يورو لـ”يونيسف ليبيا”

خصصت الحكومة الإيطالية مبلغ مليوني يورو لبرنامج اليونيسف في ليبيا لتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة والمياه وحماية الطفل للأطفال الأكثر ضعفًا وتتضرراً من النزاع الحاصل.

وسيُقدّم البرنامج الدعم لـ13 بلدية لمدة عامين وسيمنح الخدمات الرئيسية لنحو 5000 طفل و2000 أسرة بالشراكة مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

وقال سفير إيطاليا لدي ليبيا جوزيبي بوتشينو إن بلاده تلتزم بدعم الأطفال الأكثر ضعفاً وعائلاتهم في ليبيا ودعم العمل الذي يقوم به شركاء التنمية كمنظمة اليونيسف لتعزيز وصول كل طفل إلى الخدمات الأساسية والتمتع ببيئة آمنة.

ومن جهته أشار عبد الرحمن غندور الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا أنه من خلال الدعم المقدم من الحكومة الإيطالية ستعمل اليونيسف على ضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفًا على الخدمات المناسبة في الوقت والمكان المناسبين.

وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2019 فإن هناك ما يقدر بنحو 823000 شخص بمن فيهم حوالي 248000 طفل بحاجة إلى المساعدات الإنسانية نتيجة استمرار النزاع وغياب الاستقرار وعدم توفر الخدمات الأساسية.

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