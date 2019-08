وصلت قبل قليل إلى مطار سبها، أول رحلة ركاب على متن طائرة الخطوط الليبية، قادمة من بنينة، بعد خمس سنوات من الإغلاق.

