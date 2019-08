خصصت الحكومة الإيطالية مبلغ مليوني يورو لبرنامج اليونيسف في ليبيا لتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة والمياه وحماية الطفل للأطفال الأكثر ضعفًا وتتضرراً من النزاع الحاصل.

وسيُقدّم البرنامج الدعم لـ13 بلدية لمدة عامين وسيمنح الخدمات الرئيسية لنحو 5000 طفل و2000 أسرة بالشراكة مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

