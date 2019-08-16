إعادة افتتاح مطار سبها المدني بعد سنوات من إغلاقه بسبب الأوضاع الأمنية

سبها-العنوان

أعيد رسمياً اليوم الجمعة فتح مطار سبها أمام الرحلات الجوية، وذلك بعد نحو خمس سنوات من إغلاقه بســبب الأوضاع الأمنية في سبها.

وحطّت على مدرج المطار اليوم الجمعة أول رحلة جوية للخطوط الليبية قادمة من مطار بنينا ببنغازي، وسط استقبال حفاوة واستقبال كبيرين.

ويأتي افتتاح المطار بعد تأمين سبها من قبل القوات المسلحة وإجراء عمليات الصيانة الضرورية لمرافق المطار.

وأغلق مطار سبها المدني في التاسع من يناير 2014 بسبب الظروف الأمنية الصعبة، التي شهدتها المدينة لسنوات قبل تحريرها من قبل القوات المسلحة.

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