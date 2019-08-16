الحجاج الليبيون “يربطون أحزمة العودة”

يستعد حجاج بيت الله الحرام الليبيون لمغادرة الأراضي المقدسة والعودة إلى البلاد ضمن أول رحلة يوم الأحد القادم، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الليبية.

وأشارت الوكالة إلى أن ذات اليوم سيشهد خروج رحلة مغادرة أخرى سنتطلق من مطار محمد بن عبد العزيز الدولي إلى ليبيا.

وكان مسؤولو بعثة الحج الليبية قد أكدوا أن أوضاع الحجاج جيّدة ورحلتهم تسير على ما يُرام، وتُقدّم لهم أفضل الخدمات.

ويتكون فريق البعثة الطبية للحج لموسم 2019 من 39 عضوا يتوزعون بين أطباء وعناصر تمريض وصيادلة وإداريين.

وفي إطار حرصها على صحّة الحجاج، افتتحت البعثة الطبية عيادتي كشف وحجرتي ملاحظة وصيدلية وشرعت في إجراء الكشوفات الطبية لحجاج بيت الله الحرام فترة تواجدهم هناك.

وقالت البعثة في بيان سابق لها، إن 2086 حاجًا أجروا كشوفات طبية منذ افتتاح العيادتين، واحدة للنساء وأخرى للرجال.

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