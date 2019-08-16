المطارات تعلن إعادة افتتاح مطار سبها الدولي وتدشين أول رحلاته

أعلنت مصلحة المطارات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، اليوم الجمعة، إعادة افتتاح مطار سبها الدولي وتدشين أول رحلة للخطوط الليبية ذهاب وعودة من مطار بنينا الدولي إلى مطار سبها الدولي.

وقالت المصلحة، أن الخطوة جاءت بعد زيارة وفد مصلحة المطارات وعلى رأسهم رئيس المصلحة إمحمد الأطرش، ضمن وفد الحكومة المؤقتة الذي زار مدينة سبها وبناءً على تقرير زيارة مطار سبها الدولي في نهاية شهر فبراير الماضي الذي تم تقديمه، حيث أصدر رئيس الهيئة محمد عبدالقادر، تعليماته بخصوص فتح المطار للحالات الإنسانية بعد التنسيق مع الطيران المدني على أن تستمر الصيانة للمطار لفتحه بصفة رسمية أمام الحركة الجوية.

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