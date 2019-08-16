سلاح الجو يستهدف من جديد “هنقر” بمطار زوارة

طرابلس-العنوان

جدد سلاح الجو اليوم الجمعة غاراته على أحد “الهناقر” التي تأوي الطائرات التركية المسيرة داخل مطار زوارة، وفق ما أعلن عنه قائد غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد منفور لصحيفة العنوان.

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري قال في تدوينة على موقع “فيسبوك” إن سلاح الجو استهدف كذلك اليوم الجمعة “هناقر” تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة أبوكماش بحوالي 1.5 كم.

وجدد المسماري أن القوات المسلحة ستعمل على استهداف أي مكان يتعامل مع أي جهة أجنبية لاعتباره هدفًا مشروعًا.

وكان سلاح الجو قد شن يوم الخميس غارات على “هناقر” بمطار زوارة.

وقال منفور يوم الأربعاء “إن الغارات جاءت بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة، والتأكد من أنها تستعمل “هنقرين” في مطار زوارة، فقامت طائرات سلاح الجو العربي الليبي بضربهما وتسويتهما بالأرض”.

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