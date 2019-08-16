اتفاق ليبي صيني على زيادة التعاون في مجال الصحة

المتوسط

شارك وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق أحميد بن عمر بالمنتدي العربي الصيني بمدينة بيكين الصينية اتفاق على هامش المنتدى للشراكة في مجال الصحة الإلكترونية وتقنية المعلومات مع جمهورية الصين الشعبية.

وبحث د. أحميد مع القائم بأعمال السفير الصيني في ليبيا (وانغ تشيهين) الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين خاصة في مجال الصحة وتقنية المعلومات وأكد بن عمر على أهميه الدور الصيني في المشاركة في تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

من جانبه أشار تشيهين إلى أهمية المشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العربي الصيني الذي سيشهد توقيع خريطة الطريق للتعاون العربي الصيني في مجال الصحة، كما اتفق الطرفان على أهمية رفع مستوى التعاون والشراكة في مجال الصحة والصحة الإلكترونية.

يذكر أن بن عمر موجود في العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في المنتدى العربي الصيني المزمع عقد فعالياته من 16 إلى 18 أغسطس.

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