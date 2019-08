الإعلام الحربي: الوحدات العسكرية تحافظ على جميع تمركزاتها في طرابلس

المتوسط

أكدت شعبة الإعلام الحربي، اليوم الجمعة، أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تحافظ على جميع مواقعها وتدعم تمركزاتها في محاور العاصمة، كما تقدمت قواتنا بعد اختراق دفاعات ومراصد العدو في وادي الربيع وعين زاره والعزيزية .

وأشارت إلى أن مقاتلات سلاح الجو تشُن غارات على غرفة عمليات الطائرات المُسيرة بمدينة زوارة ومواقع اخرى في محاور العاصمة.

وشددت الشعبة على أن كل غرف عمليات الطائرات التركية المُسيرة تحت الرصد وستُدمر أينما كانت ، مضيفة أن القوات المسلحة لن تتهاون في حفظ سيادة وكرامة الوطن .

