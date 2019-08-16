استهداف “هناقر” تحوي طائرات مسيرة في مطار زوارة وأبو كماش

أخبار ليبيا24-خاص

وجه سلاح الجو فجر اليوم الجمعة غارات جديدة على على مطار زوارة مستهدفًا بذلك “هنقر” يحوي طائرات تركية مسيرة داخل المطار، بحسب ما أعلن عنه الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري.

المسماري، قال: “إن سلاح الجو استهدف “هنقر” يأوي طائرات مسيرة تركية داخل مطار زوارة”، مشيرًا إلى أن الغارات استهدفت كذلك “هناقر” أخرى تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة أبوكماش الواقعة إلى الغرب من زوارة بنحو 35 كم.

وأكد المسماري، في تدوينة على موقع “فيسبوك” أن سلاح الجو سيعمل على استهداف أي مكان يتعامل مع أي جهة أجنبية لاعتباره هدفًا مشروعًا.

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