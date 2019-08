الرئاسي يحمل البعثة الأممية مسؤولية ضمان سلامة المدنيين

المتوسط

حمّل المجلس الرئاسي البعثة الأممية في ليبيا المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة المدنيين وحماية ممتلكاتهم والمرافق العامة.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الجمعة تضمن مطالبة البعثة الأممية بالإيفاء بالتزاماتها بدلا عن الحياد السلبي والمجاملة السياسية لا سيما بعد اعتراف قوات الجيش بقصف مطار زوارة.

وأعرب المجلس عن استغرابه صمت المجتمع الدولي عموما والبعثة الأممية خصوصا عن الانتهاكات الجارية وقصف مطاري معيتيقة و زوارة.

