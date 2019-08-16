القيادة العامة تبارك إعادة حركة الملاحة الجوية إلى مطار سبها

بنغازي-العنوان

أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة عن مباركتها لعودة حركة الملاحة الجوية إلى مطار سبها بعد توقف دام لنحو ست سنوات.

وأكدت القيادة، أن إعادة افتتاح المطار جاء بفضل الله أولاً ثم بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة الذين قدّموا أعزّ ما يملكون في مواجهاتهم للعدو؛ ليعود القانون ويعمّ الأمن والسلام في المنطقة من خلال تفعيل الأجهزة الأمنية.

وأعيد رسمياً اليوم الجمعة استئناف الرحلات الجوية إلى مطار سبها، وذلك منذ إغلاقه في التاسع من يناير 2014 بسبب الأوضاع الأمنية، حيث حطّت على مدرج المطار أول رحلة جوية للخطوط الليبية قادمة من مطار بنينا ببنغازي، وسط استقبال حفاوة واستقبال كبيرين.

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