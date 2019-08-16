قوات القيادة العامة تعلن التقدم في محاور العاصمة طرابلس

أعلنت القيادة العامة، التابعة للحكومة الموقتة، تقدم وحداتها العسكرية بعد اختراق «الدفاعات والمراصد» في وادي الربيع وعين زارة والعزيزية، مؤكدة أنها تحافظ على جميع مواقعها وتدعم تمركزاتها في محاور العاصمة.

ولم يتسن لبوابة الوسط التأكد من هذه المعلومات، لكن إدارة مطار معيتيقة، نشرت صورًا أمس الخميس لآثار القصف الذي تعرض له المطار، والأضرار التي لحقت به، دون تحديد منفذ الهجوم.

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وأضاف بيان القيادة العامة، الذي نشرته شعبة الإعلام الحربي على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن مقاتلات سلاح الجو تشن غارات على غرفة عمليات الطائرات المسيرة بمدينة زوارة ومواقع أخرى في محاور العاصمة، مؤكدًا أن كل غرف عمليات الطائرات التركية المسيرة تحت الرصد وستدمر أينما كانت.

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وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أدان، في بيان اليوم الجمعة، «القصف الجوي الغادر» الذي يستهدف المطارات المدنية بالمنطقة الغربية من قبل قوات القيادة العامة، مطالبًا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بضمان سلامة المدنيين.

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