“هيومن رايتس” تُطالب المُؤقتة بضمان إطلاق سراح سرقيوة

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، من الحكومة المؤقتة “بذل كل الجهود الممكنة لضمان إطلاق سراح النائبة سهام سرقيوة”.

وقالت المنظمة في بيانها إن اتهام وزير الداخلية ابراهيم بوشناف لمجموعات إرهابية باختطاف سرقيوة دون تحديد هويتهم يخالف إفادات أقاربها وبعض الأشخاص الذين تواصلت معهم المنظمة حيث اتهموا مجموعات مرتبطة بالجيش بعملية الاختطاف.

من جهته أوضح نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إريك غولدستين أن توجيه الاتهام لإرهابيين مجهولين لن يساعد في تحديد مكان سرقيوة وينبغي أن تعمل السلطات كل ما في وسعها لتحديد هوية الخاطفين ومكان النائبة، وضمان حماية أسرتها.

وأضاف غولدستين بالقول إن كبار المسؤولين الحكوميين في ليبيا، سواء مدنيون أو عسكريون، قد يحاسبون من قبل المحاكم الدولية إنْ لم يبذلوا جهودا جادة للقضاء على مثل هذه الانتهاكات.

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