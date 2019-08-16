أقعيم يعلن عن حملة أمنية لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة

بنغازي-العنوان

أعلن رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة نقيب فرج أقعيم أن الجهاز سيشرع اعتبارًا من يوم الأحد القادم في حملة لأجل مكافحة الظواهر السلبية داخل بنغازي.

وأضاف أقعيم، في تسجيل مصور، أن الجهاز سيعمل خلال الحملة على مساندة رجال المرور في ضبط المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية وكذلك السيارات التي بها “زجاج معتم” والتي قد تستغل في ارتكاب الجرائم.

وأشار أقعيم، إلى أن هذه الخطوة الأولى للجهاز في إطار مكافحة جميع الظواهر السلبية والهدامة، مؤكدًا أن الجهاز سيعمل على مراحل لمحاربتها خاصة أوكار بيع المخدرات في جميع المناطق.

ودعا الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجهاز في تحقيق المهام الموكلة إليه، وذلك حرصًا على تجنب حدوث أي خرق أمني يهدف لزعزعة الأمن داخل بنغازي.

كما ناشد أقعيم المواطنين في بنغازي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتقيد بالقوانين واللوائح التي وضعت من أجل سلامة الجميع.

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