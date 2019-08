الرئيس التونسي يؤكد ضرورة مواصلة الجهود لوقف القتال في ليبيا

المتوسط

أكد الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر ، اليوم الجمعة أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا ووقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف الليبية لتستعيد ليبيا أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم الجمعة مع وزير الخارجية خميس الجهيناوي، بقصر قرطاج، تطرق إلى مناقشة تطوّرات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن اللقاء تناول أبرز المواعيد الدبلوماسية المقبلة حيث كلّف رئيس الدولة وزير الشؤون الخارجية بترأس الوفد التونسي في الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا الذي سينعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية من 28 إلى 30 أغسطس الجارى.

