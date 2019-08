المتوسط

أعلن مكتب الاعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة أنها تتابع عن قرب من خلال تقارير دورية فورية يتم رصدها حملات الاعتقال والتعذيب وسرقة وحرق الممتلكات والتي تطال المؤيدين للجيش والضباط والعسكرين داخل العاصمة.

ونقل المكتب في بيان له أن تأكيد القيادة العامة بأنها ستُحاسب كل من تلوثت يداه وكان طرفاً في هذه الإنتهاكات .

The post القيادة العامة: سنحاسب المتورطين في حملات الاعتقال والتعذيب ضد المؤيدين للجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية