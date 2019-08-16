قيادة الجيش الوطني تبارك عودة الملاحة الجوية لمطار سبها

أخبار ليبيا24-خاص

باركت القيادة العامة للجيش الوطني اليوم الجمعة عودة حركة الملاحة الجوية إلى مطار سبها بعد توقف دام لسنوات.

وفي تدوينة على موقع “فيسبوك” قالت القيادة عبر مكتبها الإعلامي، “إن إعادة افتتاح المطار جاء بفضل الله أولاً ثم بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة الذين قدّموا أعزّ ما يملكون في مواجهاتهم للعدو؛ ليعود القانون ويعمّ الأمن والسلام في المنطقة من خلال تفعيل الأجهزة الأمنية”.

حطّت مساء اليوم الجمعة أول طائرة على مدرج مطار سبها المدني وذلك بعد إغلاقه لنحو خمس سنوات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

واستقبل المطار رحلة للخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار بنينا ببنغازي، حيث كان في استقبال الرحلة التي رافقتها أخبار ليبيا24 عميد بلدية سبها حامد الخيالي وعدد من الشخصيات.

استئناف حركة الملاحة في المطار جاءت بعد توقفها يوم 9 أبريل 2014.

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