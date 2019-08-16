موقع متخصص في الشؤون العسكرية: تركيا ارسلت مدربين ومقاتلين الى ليبيا

قال موقع آرمي ريكوغنيشن المتخصص في الشؤون العسكرية والدفاع، إن تركيا أشعلت الحرب في ليبيا عندما أحدثت نقلة في نوعية الأسلحة المستخدمة في المواجهات، وقامت بتزويد حكومة المجلس الرئاسي بأسلحة موجهة بالليزر لاستخدامها في مواجهة تقدم الجيش الذي تقدم الى ضواحي العاصمة .

ونقل الموقع عن الخبير أليكساندر تيموخين أن تركيا أرسلت هذه التقنيات المتطورة إلى حكومة المجلس الرئاسي، التي اختار الرئيس التركي الاصطفاف إلى جانبها، وذلك لوقف تقدم قوات الجيش على الأرض، كما أرسلت مستشارين ومدربين، وبدأت مؤخرا في نقل مسلحين من سوريا إلى جانب أسلحة متطورة عالية التقنية بحسب الموقع.

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