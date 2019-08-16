مراقبة التعليم بأبو سليم تعلن أماكن لجان امتحانات الشهادة الثانوية

أعلنت مراقبة التعليم ببلدية أبو سليم أماكن امتحانات الشهادة الثانوية المقرر لها بعد غد الأحد، 18 أغسطس، للطلاب والطالبات، وفق بيانٍ على صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم الجمعة.

وقال البيان إن لجان الطلاب ستكون في جامعة طرابلس بكليات العلوم والفنون والإعلام، بينما تؤدي الطالبات الامتحانات في مدارس «ليبيا الحرة»، و«ميمونة بنت الحارث»، و«ورقة بن نوفل»، و«مدرسة ليبيا الحرة» وذلك بمحيط جامعة طرابلس.

ودعت مراقبة التعليم بأبو سليم الطلاب والطالبات إلى التوجه اليوم الجمعة وغدًا السبت، من الساعة 10 صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، للتعرف على القاعات وأماكن الجلوس المخصصة لهم.

اقرأ أيضًا: وزير «تعليم الوفاق» يناقش مع اللجان النوعية استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية

ويؤدي76443 طالبًا وطالبة امتحانات (الدور الأول) للشهادة الثانوية، بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019 من جميع المدارس العامة والخاصة على مستوى 65 بلدية أو منطقة تعليمية داخل ليبيا، في الفترة من 18 إلى 29 أغسطس الجاري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا