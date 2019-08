المتوسط

صدّرت ليبيا يوم أمس الخميس شحنة غاز ” ال بي جي ” والمقدرة بخمسة آلاف طن إلى دولة إيطاليا عبر ناقلة النفط غاز فكتوريا.

وبحسب بيانات رسمية فإن ليبيا تغطي خمسة عشر في المئة من حاجة إيطاليا من الغاز الطبيعي عبر أنبوب بحري ممتد من شركة مليتة إلى الجنوب الإيطالي.

