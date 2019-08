“هيومن رايتس”: يجب على “المؤقتة” العمل على ضمان إطلاق سراح “سرقيوة”

المتوسط:

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه “على الحكومة المؤقتة بذل الجهود الممكنة لضمان إطلاق سراح النائبة سهام سرقيوة”.

و أوضح نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إريك غولدستين أن توجيه وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة الاتهام لإرهابيين مجهولين لن يساعد في تحديد مكان سرقيوة وينبغي أن تعمل السلطات كل ما في وسعها لتحديد هوية الخاطفين ومكان النائبة، وضمان حماية أسرتها.

وأكمل، أن كبار المسئولين الحكوميين في ليبيا، سواء مدنيون أو عسكريون، قد يحاسبون من قبل المحاكم الدولية إنْ لم يبذلوا جهودا جادة للقضاء على مثل هذه الانتهاكات.

