إدارة الحج والعمرة تعلن موعد وصول أول فوج إلى ليبيا

أعلنت إدارة الحج والعمرة، بدء تفويج الحجاج الليبيين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ومنها إلى ليبيا تباعًا بدءًا من يوم الأحد المقبل، الموافق 18 أغسطس.

وقال بيان نشرته صفحة إدارة الحج والعمرة بموقع «فيسبوك» إن أول فوج من الحجاج سيصل إلى ليبيا بتاريخ 22 أغسطس.

اقرأ أيضًا: «اللجنة الإعلامية» تكشف أسباب تأخر نقل الحجاج الليبيين إلى فنادقهم

وأعلنت وكالة الأنباء الليبية «وال» أمس الخميس إن «أول رحلة عودة للحجاج الليبيين ستنطلق يوم الأحد المقبل»، مشيرة إلى رحلة أخرى «ستعقبها (…) في اليوم ذاته من مطار محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا