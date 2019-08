المتوسط

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، اليوم الجمعة، بدء دخول المياه التدريجي لشبكة مياه مدينة طرابلس بمعدل تدفق (200,000) متر مكعب في اليوم مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه.

وكانت العاصمة طرابلس شهدت انقطاعا للمياه بسبب التعديات على شبكة الكهرباء خلال الفترة الماضية.

