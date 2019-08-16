تسليم سبعة جثامين لفرع الهلال الأحمر ترهونة

سلم فريق انتشال الجثث ومكتب البحث عن المفقودين وإعادة الروابط العائلية التابع لفرع الجمعية في طرابلس سبعة جثامين تم التعرف عليها لمكتب الهلال الأحمر بمنطقة الأصابعة، الذي بدوره قام بتسليمها لفرع الهلال الأحمر ترهونة.

وقالت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر عبر صفحتها على فيسبوك إن عملية التسليم جرت بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ وبالتنسيق مع الهلال الأحمر فرع الزاوية في إطار استكمال مسيرة العمل التطوعي الإنساني للجمعية.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن فريق انتشال الجثث تسلم أمس الأول برفقة فريق البحث عن المفقودين من مكتب الهلال الأحمر بمنطقة الأصابعة اثني عشر جثمانا عن طريق فرع الهلال الأحمر ترهونة.

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