سالفيني: وفرنا ملياري يورو بفضل سياسة الموانئ المغلقة

أعلن وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني توفير ملياري يورو بفضل سياسة الموانئ المغلقة.

وشدد في تصريح اليوم الجمعة على أنه لن يتنازل عن سياسة إغلاق مرافئ بلاده أمام سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه البحر الابيض المتوسط.

وقال سالفيني إنه “بفضل سياسة الموانئ المغلقة الجادة والشجاعة، والتي يرغب البعض في إلغائها للعودة إلى الانزال العشوائي الجماعي للمهاجرين الذي تديره المنظمات غير الحكومية، تمّ توفير ملياري يورو. كونوا على ثقة، لن أستسلم”.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أن ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج والبرتغال ورومانيا وإسبانيا، قد أبدت الاستعداد لاستقبال ما تبقى من المهاجرين (134 مهاجرا) العالقين منذ أسبوعين على متن سفينة (أوبن أرمز) الاسبانية التي تبعد الآن مئات الامتار عن ميناء لامبيدوزا، في جزيرة صقلية الايطالية.

