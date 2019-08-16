الرئاسي: لا نجد مبرراً لصمت المجتمع الدولي على انتهاكات ميليشيات حفتر

ليبيا – دان من تبقى من أعضاء المجلس الرئاسي في بيان لهم اليوم الجمعة القصف الجوي الذي إستهدف المطارات المدنية بالمنطقة الغربية ، متهمين من وصفوهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية ) بهذا القصف .

الرئاسي إدعى في بيانه والذي أطلعت المرصد على نسخة منه أن القصف الذي يستهدف المطارات المدنية يتسبب في احداث أضرار بالبنية التحتية للمطارات وترويع للمدنيين وتعليق للرحلات الجوية القادمة والمغادرة وما يخلفه ذلك من تأخير للمسافرين والمرضى والجرحى والحجاج.

ووصف المجلس الرئاسي إستهداف المطارات المدنية من قبل القوات المسلحة بـ”الأعمال الإرهابية” وتهدف إلى زعزعة أمن وإستقرار العاصمة وتحقيق أطماع وأهداف إجرامية على حساب دماء الليبيين وأمنهم واستقرارهم،حسب زعمه.

وأضاف أنه لا يجد مبرراً لصمت المجتمع الدولي عامة والبعثة الأممية خاصة والتي هي على اطلاع وعلم بما أعتبرها “انتهاكات” تقوم بها من وصفهم بـ “ميليشيات حفتر” أمام مرأى ومسمع العالم مخالفة بذلك كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ومنتهكة لأبسط حقوق الانسان حسب زعمهم.

ورأى البيان أن الرئاسي والشعب الليبي لم يلمسا ما يفترض ان تقوم به الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحماية المدنيين وممتلكاتهم ومقدرات الشعب الليبي التي تنتهك وتدمر من قبل من وصفوهم بـ”الميليشيات المدعومة” من بعض الدول.

وطالب المجلس البعثة الأممية بضرورة الايفاء بالتزاماتها وتسمية الأمور بمسمياتها بدلاً من موقف الحياد السلبي والمجاملة السياسية خاصة بعد اعتراف ما أسماه بـ”المعتدي” بانتهاكاته كما حدث عند استهداف مطار زوارة المدني منذ يومين لم تدين ما وصفته بـ”الاعتداء” ومنفذه بشكل صريح.

وتابع البيان :”لقد تجاهل المعتدي كافة القوانين والأعراف الدولية وظل يواصل اعتداءاته ويوسعها ويرتكب يومياً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منتهكاً بذلك القانون الدولي والقانون الإنساني العام بعد أن تيقن بأن بيانات المجتمع الدولي حبر على ورق أو هي مجرد تطيب لخواطر المتضررين وأمام غياب إجراءات الردع الواجية قانوناً تجاه هذه الإعتداءات الإجرامية المتكررة والمدانة”.

الرئاسي حمّل في ختام بيانه الأمم المتحدة المسؤولية كاملة في ضمان سلامة المدنيين ، مشيراً إلى أن إعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنيين أو ممتلكاتهم والمرافق العامة يعد إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني العام وقانون حقوق الإنسان الدولي يتوجب الملاحقة والعقاب.

اللواء الغزوي : ثلاثة أسباب تدفع ” مليشيات مختلفة ” لقصف معيتيقة

يشار إلى أن آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة اللواء المبروك الغزوي قد نفى مسؤوليتهم عن إستهداف مطار وقاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس عقب آخر موجة قصف إستهدفت المطار منتصف ليل الأربعاء متهماً جماعات مسلحة لها أهداف وخلفيات مختلفة بالوقوف وراء هذا العمل وتكراره بصفة دورية .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية