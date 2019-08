المتوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن العمل يسير بشكل طبيعي في معبر وازن الحدودي مع تونس من حيث دخول وخروج المسافرين بسلاسة ويسر.

وأعربت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تقديرها للمجهودات التي تقوم بها كافة الأجهزة الأمنية في تأمين معبر وازن وضمان سلامة المسافرين.

