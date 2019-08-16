اللواء 73مشاة: الموقف التعبوي والقتالي للقوات المسلحة بأنحاء البلاد ممتاز

ليبيا – علق مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش على الموقف التعبوي والقتالي بأنحاء البلاد، قائلاً :”إن الوحدات العسكرية أوضاعها ممتازة ومعنوياتها عالية تعانق السماء”.

الخرطوش كشف في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” اليوم الجمعة عن حدوث مناوشات بمحاور وادي الربيع وعين زارة في أوقات مختلفة حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس ، مؤكدا أن الوضع بشكل عام تحت السيطرة.

وأشار الخرطوش إلى أن سلاح الجو نفذ ضربات متتالية في عدة مناطق منها العزيزية أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف المليشيات.

وحول الأوضاع بالجبهة الجنوبية، بيّن أن سلاح الجو تمكن من تدمير عدد من آليات المعارضة التشادية جنوب غربي تراغن بمنطقة فنقل التي تبعد عن مرزق 33 كيلومترا وعلى مسافة 14 كيلومترا عن تراغن.

الخرطوش إختتم تصريحه بالقول:”إن الضربات الجوية تأتي بالتزامن مع تحركات القوة البرية للجيش لتطهير وتأمين جنوب مرزق والمناطق المحيطة بها”.

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