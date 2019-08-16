كتلة نواب برقة ترحب ببيان الخارجية المصرية حول ليبيا

رحب أعضاء كتلة نواب برقة في مجلس النواب ببيان الخارجية المصرية، والذي قالوا إنه مكمل لبيان الدول الست “ثلاثة زائد ثلاثة” الأخير، الذي وضع ملامح أساسية للحل السياسي في ليبيا، معالجا عمق الأزمة وفق ثوابت الليبيين التي عبر عنها الاجتماع التشاوري الأخير للنواب بالقاهرة.

الكتلة قالت في بيان لها إن بيان الخارجية المصرية يثبت أن مصر غير منحازة لجهة أو إقليم أو مؤسسة، بل تنحاز للشعب الليبي وإرادته الحرة وثوابته المطلقة، وهو ما يدفع الليبيين وخاصة النواب إلى تحمل مسؤولياتهم ومد اليد مجددا إلى كل الأعضاء المنتخبين للالتقاء والعمل على استكمال جهود القاهرة ، بما يضمن وطنا موحد المؤسسات وعاصمة خالية من المليشيات وجيشا موحد القيادة .

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