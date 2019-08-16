ديبي: 22 مليون قطعة سلاح تسربت إلى تشاد من ليبيا

انتقد رئيس تشاد إدريس ديبي تدفقات السلاح الليبي التي قدرها باثنين وعشرين مليون قطعة تسربت إلى جنوب الصحراء الكبرى، في وقت أكد فيه وزير الأمن التشادي أن حدود بلاده مع ليبيا غير خاضعة للمراقبة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن ديبي قوله في مؤتمر صحفي، إن الأسلحة الحربية انتشرت على نطاق واسع في تشاد، بسبب الوضع غير المستقر في البلدان المجاورة، موضحا أن الحكومة التشادية أنشأت وحدات خاصة لنزع السلاح، واستعادت عددا منها، لكن لا تزال هناك أسلحة أخرى تدخل من عدة بلدان، معظمها يأتي من ليبيا ونيجيريا.

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