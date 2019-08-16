في تصريح لأخبار ليبيا24.. عميد بلدية سبها يعرب عن سعادة أهالي الجنوب بإعادة افتتاح مطار سبها

أخبار ليبيا24-خاص

أعرب عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي اليوم الجمعة عن سعادة أهالي سبها ومنطقة فزان بشكل عام بإعادة استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار سبها.

وقال الخيالي لأخبار ليبيا 24 “إن هذه المناسبة الكريمة مناسبة فرحة لأهالي الجنوب وسبها خاصة واليوم نرى المواطنين بعد نحو ست سنوات قد قدموا للمشاركة في إعادة افتتاح المطار”.

ودشنت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية أولى الرحلات الجوية إلى مطار سبها بعد توقف دام نحو ست سنوات على الرغم من عديد المحاولات لافتتاحه في وقت سابق.

وكان المطار قد أغلق يوم 9 أبريل 2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية في سبها ومنطقة فزان قبل دخول الجيش الوطني في 18 يناير 2018.

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