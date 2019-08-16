الثني يبحث مع وفد بلدية الزنتان أوضاع المشاريع الخدمية التي تنفذها الحكومة المؤقتة بالمدينة

ليبيا – إستقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس وفدا من بلدية الزنتان ضم قادة عسكريين وحكماء وأعيان إضافة إلى أعضاء من المجلس التسييري للبلدية الذي تمت تسميته بموجب قرار الحكومة المؤقتة رقم 532 لعام 2019.

الوفد الذي يضم آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أوضاع بلدية الزنتان ومشاريعها الخدمية التي تنفذها الحكومة المؤقتة وسير عملها.

وثمن الوفد دور الحكومة المؤقتة ورئيسها الثني في دعم بلدية الزنتان من خلال إقامة العديد من المشاريع الخدمية بها في شتى المجالات إضافة إلى توفير كافة السلع والخدمات التي تحتاجها البلدية.

وشدد الوفد على دعم مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه،مؤكدا عدم اعترافه بأية حكومة موازية.

وبدوره،تعهد الثني بتقديم كافة الدعم لبلدية الزنتان المنحازة دائما للوطن،مؤكدا تذليل كافة الصعاب أمام هذه البلدية ومواطنيها وتوفير كافة الاحتياجات التي تتطلبها البلدية ومشاريعها.

يُشار إلى أن المجلس التسييري لبلدية الزنتان يضم كل من خالد عمر أحمد أبو غليليشة رئيسًا وعضوية كل من:” فوزي محمد علي سعد،خالد محمد أحمد القويرح،عبد الناصر محمد خليفة السمين،خالد حسين محمد عويدات،نور الدين مسعود معتوق إبراهيم،خديجة أحمد محمد الهادي”.

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