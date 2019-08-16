رئيس جهاز الأمن الداخلي يجري جولة ليلية لتفقد الأمن في بنغازي

أجرى رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المؤقتة اللواء خليفة حسني برفقة الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي جولة على التمركزات الأمنية في مدينة بنغازي بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبد الله الثني.

وحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة فقد شدد اللواء حسني على ضرورة التقيد بالتعليمات القاضية بالمجاهرة بالأمن والتواجد بمختلف شوارع وأزقة المدينة ومرافقها الحيوية.

كما أكد على أن أي طلب للنجدة وأي طارئ أمني سيتم التعامل معهما من أقرب دورية تابعة للقوة قبل استدعائها لمختلف الوحدات عبر أجهزة اللاسلكي، لضمان التدخل السريع في أي طارئ.

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