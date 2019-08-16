المتوسط:

أفاد موقع “آرمي ريكوغنيشن” المتخصص في الشؤون العسكرية، أن تركيا أحدثت نقلة نوعية في القتال الليبي بعد تزويدها حكومة الوفاق بأسلحة موجهة بالليزر في قتالها ضد الجيش.

ونقل الموقع عن الخبير أليكساندر تيموخين إن تركيا أرسلت هذه التقنيات المتطورة لوقف تقدم الجيش الليبي الثابت في المعارك ” حفتر ينتصر بالتأكيد لكن ببطء” .

وأوضح الموقع، أن تركيا “أرسلت (إلى ليبيا) مستشارين ومدربين، وبدأت مؤخرا في نقل مسلحين من سوريا إلى جانب أسلحة متطورة عالية التقنية”.

وأوضح تيموخين أن تركيا ومن خلال العمل مع معهد البحوث الحكومي توبيتاك طورت أشعة الليزر التجريبية من 1.25 كيلواط إلى 50 كيلواط، وبدأوا في استخدامه بنجاح بحلول عام 2015. وقد أنفقت تركيا في تلك السنة وحدها 450 مليون دولار على هذا البرنامج، حسب الموقع.

وسرعان ما تولت شركة Aselsan Holding ، كبرى شركات الدفاع التركية، برنامج أسلحة الليزر. وبحلول يوليو 2018، أعلنت أنها نجحت في اختبار أسلحة قتال موجهة بالليزر قادرة على تدمير طائرات بدون طيار من على بعد 500 متر، ومتفجرات من على بعد 200 متر.

The post كيف أشعلت الأسلحة التركية نيران الحرب في طرابلس؟ appeared first on صحيفة المتوسط.

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