المتوسط:

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي ، أن قوات تتبع الجيش وأجهزة أمنية أخرى بينها الأمن الداخلي تُشارك في عمليات تأمين مطار سبها بعد إعادة افتتاحه.

وأكمل عميد بلدية سبها ، أن أول حلة في المطار تتبع الخطوط الجوية الليبية وستكون قادمة من مدينة بنغازي.

وأوضح الخيالي، أنه من المتوقع أن يصل على متن رحلة الخطوط الجوية الليبية وفود تمثل الوزارات والهيئات التابعة للحكومة المؤقتة.

The post عميد سبها: قوات تابعة للأمن والجيش تتولى مسئولية تأمين مطار المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية