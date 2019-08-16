طرابلس.. تفاقم أزمة القمامة ولا حلول في الأفق

تتفاقم بأزمة تكدس القمامة في شوارع طرابلس بعدما فشلت الجهات المعنية في إيجاد حل سريع لهذه الأزمة المزمنة.

وتنامت أزمة القمامة في العاصمة ما أدى إلى ارتفاع أكوام القمامة في الشوارع وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات ماينذر بكارثة بيئية وصحية.

وحذرعديد الأطباء الليبيين من حدوث كارثة بيئية قد تسبب انتشار الفيروسات والأمراض خاصة الجلدية منها، وفي قرار استغرب منه الكثيرون أصدر وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا تعليمات بالبدء في حملة نظافة داخل طرابلس، وقد أثارت تعليمات وزير الداخلية عدة تساؤلات أهمها لم صدرت هذه التعليمات الآن؟ عدا عن كونها تعليمات من وزير داخلية بشأن تنظيف الشوارع والتي تأتي ضمن الاختصاصات والمسؤوليات الأصيلة لوزارة الحكم المحلي، ما يشير لعدم وجود خطة استباقية مدروسة لتفادي أزمة تكدس القمامة خاصة قبل حلول عيد الأضحى.

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