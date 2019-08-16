وصول شحنة أسلحة جديدة لميناء مصراتة

أفادت مصادر خاصة لـ218 عن وصول شحنة جديدة من الأسلحة والمدرعات إلى ميناء مصراتة اليوم الجمعة.

وأكدت المصادر أن الشحنة تحتوي على أسلحة ثقيلة ومتوسطة بالإضافة إلى منظومتي رادار متحرك، لصالح المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وقد وصلت عدة رحلات مشابهة في وقت سابق إلى موانئ المنطقة الغربية تحمل شحنات أسلحة وذخائر قادمة من تركيا.

وكانت أول مرة يكشف فيها إرسال تركيا أسلحة إلى ليبيا، في شهر يناير من العام الماضي، عندما ضبطت السلطات اليونانية باخرة محملة بـ500 طن من المتفجرات متجهة إلى ليبيا، أعقبها وصول طائرة شحن أوكرانية إلى طرابلس في يونيو الماضي قادمة من مطار أنقرة وهي تحمل شحنة أسلحة وذخائر لصالح قوات الرئاسي.

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