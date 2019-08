“حفتر” يلتقي رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط

المتوسط:

استقبل القائد العام للجيش خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة بالرجمة ، محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط .

وأشاد رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط بانتصارات الجيش في جميع ربوع البلاد وأصبح القضاء علي الإرهاب قاب قوسين .

كما طمأن بن شتوان على سير العمل بكل جد بجميع الحقول والمواقع بفضل تأمين القوات المسلحة وحمايتها المستمرة

وأكد بن شتوان استمرار دعم وتأييد شركة الخليج العربي للنفط للقيادة العامة في مجهودها الحربي والسياسي لتحرير الوطن من أيدي التطرف والفساد وإعادة الأمن والأمان والاستقرار في كافة أرجاء الوطن.

