الخرطوش: الجيش يسيطر على مواقعه بطرابلس

أكد مسؤول المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، أن محاور القتال بطرابلس شهدت اشتباكات متقطعة في كل من وادي الربيع وعين زارة

وأشار الخرطوش إلى أن الوحدات العسكرية بالجيش الوطني تسيطر على مواقعها، مبينا أن الضربات المتتالية لسلاح الجو في عدة مناطق منها العزيزية وغرفة تحكم في مطار زوارة كبدت المجموعات المسلحة التابعة للوفاق خسائر فادحة، وطمأن الخرطوش بأن الوضع تحت السيطرة، والروح المعنوية للجنود عالية.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب في وقت سابق أن قوات الجيش يفصلها عن قلب العاصمة، 5 كيلو مترات، بعد تقدمها في محور خلة الفرجان، القريب من ميدان الشهداء في طرابلس.

وامتنع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، عن تقديم أي معلومات جديدة عن المواقع الذي سيطر عليها الجيش خلال الأيام الماضية، موضحا في حديثه تقدم قوات الجيش وسيطرته على عدة محاور، لتهيئة الدخول لطرابلس وبسط الأمن فيها.

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