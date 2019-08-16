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الجيش الوطني يقصف رتلا للمعارضة التشادية قرب مرزق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني أن سلاح الجو تمكن من تدمير عدد من الآليات بمنطقة فنقل جنوب غرب تراغن.

وأوضح المركز أنه تم استهداف رتل يتبع المعارضة التشادية حاول التقدم باتجاه مرزق بعد طردهم من المدينة من قبل الجيش والأهالي، مشيرا الى أن الضربات الجوية تأتي بالتزامن مع تحركات القوة البرية للجيش لتطهير وتأمين جنوب مرزق والمناطق المحيطة بها.

وبدأت قوات الجيش الوطني بتسيير دوريات من عدة مناطق عسكرية بعد أن خاضت مواجهات عنيفة ضد المرتزقة العصابات التشادية وبقايا تنظيم داعش الإرهابي في المدينة وتمكنت من دحرهم وسيطرت عليها بالكامل في مسعى لإنهاء مطامع تلك العصابات في التفكير بالعودة لمحاولة السيطرة على مرزق أوغيرها من مدن الجنوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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