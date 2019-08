مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: خارطة طريق ليبيا يجب انطلاقها من برلمانها

المتوسط:

قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن مصر تضطلع بدور كبير وهام في مساندة جارتها الشقيقة ليبيا وشعبها ومؤسساتها لاستعادة أمنها واستقرارها.

وحذر السفير محمد حجازي، من الدور السلبي الذي تلعبه أطراف خارجية في ليبيا و صلاتها ودعمها للمليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية مما يتسبب في زعزعة الاستقرار في ليبيا والإضرار بالأمن القومي العربي.

وأكد حجازي، أن الرؤية المصرية بشأن ليبيا قد رسمت خارطة طريق واضحة تحدد بدقة ركائز حل الأزمة في هذا البلد وأسبابها وتعقيداتها وطريق الخروج منها.

وأكد السفير محمد حجازي على أهمية الإجماع الدولي من خلال إعلاء الحل السياسي ووضع خارطة طريق أممية تعتمدها المؤسسات الدستورية الليبية أي مجلس النواب، ودعوة الأطراف الليبية بالنأي بنفسها بشكل واضح وصريح عن الجماعات الإرهابية.

