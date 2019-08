محلل سياسي: الجيش استنزف ما يقرب من 75 % من قدرة الميليشيات التركية

المتوسط:

أكد المحلل السياسي ، رضوان الفيتوري، أن “الجيش استنزف ما يقرب من 75% من قدرة الميليشيات التركية ومخازن الذخيرة والآليات العسكرية، وذلك على حد تعبير صحيفة الـ”واشنطن بوست””.

وأوضح ، أن ” الجيش وضع خطة محكمة بعدة مراحل ولها سقف زمني لتحرير طرابلس “.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن أن سلاح الجو تمكن من تدمير موقع للطائرات المسيرة وغرفة عمليات تركية بمطار زوارة غرب طرابلس.

