تونس تواصل جهودها من أجل دفع العملية السياسية في ليبيا

تباحث الرئيس التونسي محمد الناصر, خلال لقاء جمعه, اليوم الجمعة 16 أوت 2019, بقصر قرطاج بوزير الخارجية خميس الجيهناوي اخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية بأن اللقاء بين الناصر والجهيناوي استعرض تطوّرات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث أكّد رئيس الجمهورية أهمية مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا.

كما أكد الناصر أهمية مواصلة تونس جهودها لوقف الاقتتال في الجارة الليبية والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف ليستعيد هذا البلد أمنه واستقراره.

وتتنزل هذه الجهود في إطار مواصلة تفعيل المبادرة الرسمية التي طرحها الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي بتاريخ 15 ديسمبر 2016, والتي تجاوبت معها مصر والجزائر لتصبح مبادرة ثلاثية لدول الجوار الليبي.

وترتكز هذه المبادرة بالأساس على ضرورة تفعيل التسوية السياسية الشاملة في ليبيا عبر الحوار الداخلي بين مختلف الفرقاء والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ورفض كل أشكال التدخل العسكري في هذا البلد الجا

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