الجيش: السيطرة الجوية باتت هامة لتأمين العمليات العسكرية

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش وآمر المركز الإعلامي لغرفة “عمليات الكرامة، إن السيطرة الجوية في ليبيا باتت هامة في تأمين العمليات العسكرية.

وأضاف في تصريحات صحفية له ، أن تكثيف الضربات الجوية في الفترة الأخيرة، يعود لاستهداف الميليشيات والعصابات الإرهابية، كما أنها تقلل من الخسائر في صفوف الجيش .

وأضاف أن العمليات العسكرية على الأرض مستمرة، وأن بعض الأماكن والمناطق الجديدة سيطرت عليها قوات الجيش ، إلا أنه لم يعلن عنها بعد حفاظا، على اتمام العملية بالكامل.

وفيما يتعلق بتنديد حكومة الوفاق وقولها بأن قوات الجيش الليبي تدمر البنية التحتية في المطارات التي تستهدفها، رد المحجوب بأنه لا توجد أدلة على استهداف أية مرافق مدنية، وأن كل عمليا الاستهداف كانت لمواقع للطائرات التركية المسيرة، وبعض المناطق التي تواجدت فيها المليشيات

