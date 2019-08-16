“الوفاق” تستنكر استهداف المطارات

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القصف الجوي الذي يستهدف مطارات المنطقة الغربية.

وقال بيان للرئاسي تحصلت 218 على نسخة منه إن القصف تسبب في أضرار بالبنية التحتية وأسفر عن ترويع للمدنيين وتعليق الرحلات الجوية ما تسبب في تأخير المسافرين والمرضى والحجيج.

وقال البيان إن هذا القصف الذي وصفه بـ”الغادر” يهدف إلى تحقيق أطماع وأهداف إجرامية على حساب دماء الليبيين وأمنهم واستقرارهم حسبما ورد بالبيان.

وعاتب الرئاسي في بيانه المجتمع الدولي الذي قال إنه لا يجد مبررا لصمته إزاء الانتهاكات التي تحدث حسب وصفه.

وكان الجيش الوطني قد أعلن عن استهدافه بعض الأهداف داخل مطار زوارة والتي قال إنها تستخدم لأغراض عسكرية وتحوي غرف تحكم لطائرات مسيرة كما تم استهداف بعض المواقع في وقت سابق داخل مطار معيتيقة إلا أن الضربات لم توقف سير الرحلات المدنية، حيث أشار الجيش في أكثر من تصريح عقب الضربات عن تحييد المناطق التي تستخدم في تسيير الرحلات المدنية، مؤكدا أن الاستهداف دقيق ومحدد للمواقع التي تستخدم في الأغراض العسكرية.

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