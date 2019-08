المتوسط:

قال عضو مجلس النواب المصري مصطفي بكري، إن الجيش الليبي يحقق انتصارات كبيرة على الإرهاب الغاشم على أراضيه.

وأشار بكرى، إلى أن السلاح الجوي الليبي لا يزال يقصف مطار زوارة بالعاصمة “طرابلس”، والذي يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة.

وأـوضح مصطفى بكرى أن تلك الطائرات التركية تعمل لصالح المليشيات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، ولكن الجيش الليبي تمكن من تدمير عدة أماكن داخل المطار.

The post برلماني مصري: الجيش الليبي يستهدف المطارات التي تُستخدم لإقلاع الطائرات التركية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية