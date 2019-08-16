بن حميدة: من حق السراج شراء الشكولاته.. ولكن!

علقت الصحفية إيناس بن حميدة، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أثناء تجوله في أحد شوارع لندن خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت بن حميدة، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “يتداول رواد الفيس بوك فيديو لسيد فائز السراج وهو يخرج من أحدى محلات الشوكلاتة الفاخرة بضاحية “النايسبريدج “اللندنية حيث يقضى عطلة عيد الأضحى، حاملا كيسا ورقيا اسود اللون يتابع رئيس المجلس الرئاسي سيره عبر الشارع المكتظ بالمارة بكل أريحية وطمأنينة، لم يلتفت او يقلق تابع سيره بأحد أغلى شوارع العاصمة الانجليزيةُ، سار دون رفقة ولا حراسة ولا ضجيج وسط عالم لا يعرفه ولا يكترث له، من حق السيد السراج شراء الشوكلاته من “كاربو “وتناولها وأهداها لأحبته ايضا، ومن حقه السير وسط الناس بأمان وراحة بدلاً عن التنقل وسط حراسات مشددة وفي سيارات مصفحة متخفيا تارة هنا وأخرى هناك، من حقه قضاء عطلته والتنزه في لندن حيث الهواء بارد ومنعش بعيدا عن الجو الخانق و درجات الحرارة العالية جنوب المتوسط، من حقه السير في أرقى أحياء لندن والتملك أن امكن له ذلك،

ماليس من حقه هو حرماننا من الأمن والراحة تاركا أمرنا بيد معتوهي الحروب، ماليس من حقه تركنا نغوص في الجحيم دون ماء ولا كهرباء ولا سيولة ولا كرامة،

ما ليس من حقك يا سيادة الرئيس هو أن تظل في كرسي تتركه فارغاً في أشد أوقات الحاجة لملئه، حيث بالامكان أن تصلك علب الكاربو والكافيار وحتى السيجار ان اردت.

دون الحاجة لالتقاطك هناك في الوقت الذي يجب ان تكون فيه هنا معنا، تسعى لحل مشكلة لحوم اضاحينا التي تعفنت واضطررنا لرميها إلى جانب جثث ابنائنا دون سبب مقنع”، بحسب تعبيرها.

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